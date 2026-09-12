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Кеца пя за Кобрата

Кеца пя за Кобрата

Кобрата се оказа страхотен фен на Кеца. Кубрат Пулев аплодира Васил Найденов в столичния пиано бар "Арбат" снощи. Цялата публика стана на крака, за да...

29 ноември | 23:50
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