Репортерът и мъртвите дървета
Светослав Иванов броди с перо из горещите точки на планетата Животът е пътуване. Накъде и как, всеки избира сам. Маршрутите на Светослав Иванов се ра...
Следете всички новини, анализи и коментари за Където Загинаха Дърветата". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Светослав Иванов броди с перо из горещите точки на планетата Животът е пътуване. Накъде и как, всеки избира сам. Маршрутите на Светослав Иванов се ра...
Светослав Иванов от bTV представи книгата си с пътеписи "Там, където загинаха дърветата" в НДК. В пътешествието си през Ирак, Афганистан, Иран, Лондон...