Уникална наглост! Думи на Къци Вапцаров към зрителите
Как реагира т.нар. шоумен на критиките
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Как реагира т.нар. шоумен на критиките
Случката е в популярно предаване
Преди повече от месец любимият водещ пострада изключително сериозно в катастрофа
Съквартирантите в Big Brother All Stars не губят и минута и само след три дни в Къщата, напрежението вече започва да излиза наяве. В живото предаване...