Затварят пътят Казанлък-Енина поради ремонт
Пътят Казанлък - Енина ще бъде затворен от 11 май поради ремонт. Движението ще бъде спирано в светлата част на деня до приключване на ремонтните работ...
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Пътят Казанлък - Енина ще бъде затворен от 11 май поради ремонт. Движението ще бъде спирано в светлата част на деня до приключване на ремонтните работ...