Близо 1 млн. лв струва ремонтът пътя Казанлък-Енина
999 176 лева ще струва реконструкцията на общинският път Казанлък – Енин, част от 4-класната пътна мрежа. Той ще бъде ремонтиран изцяло с бюджетни ср...
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999 176 лева ще струва реконструкцията на общинският път Казанлък – Енин, част от 4-класната пътна мрежа. Той ще бъде ремонтиран изцяло с бюджетни ср...