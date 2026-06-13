10 000 бежанци ще получат статут в България
До края на годината се очаква над 10 хиляди бежанци у нас да получат статут, обяви председателят на Държавната агенция за бежанците Никола Казаков. Т...
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До края на годината се очаква над 10 хиляди бежанци у нас да получат статут, обяви председателят на Държавната агенция за бежанците Никола Казаков. Т...