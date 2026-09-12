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Лили взриви нета

Лили взриви нета

София. Лили Иванова отново обира реакции от "Осана" до "Разпни го". Този път заради кавъра на английски на старата градска песен "Белите манастири", к...

14 ноември | 22:00
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