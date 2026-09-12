Фараона проговори! Нахално оправдание за гаврата с "Моя страна"
Българите още по-гневни
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Българите още по-гневни
Изпревари над 300 парчета
Българката получи разрешение от кралицата на попа за кавър на хита й "Express Yourself"
Трифонов и "Ку-ку бенд" пуснаха кавър на класиката "Parole, parole"
Поп звездата ще запише албум с кавъри на Металика
Австралиец спечели конкурса на певицата
Българската представителка на Евровизия обяви нов конкурс
Актьорът качи първото си видео в Инстаграм, в което обсъжда пандемията и благодари на феновете за подкрепата
Певицата, която ще представи България на Евровизия 2020, се включи в благородна кауза
Мария Грънчарова събра приятели на премиерата на парче и клип, кавър на култовия хит на Мариус Куркински "Ти-ри-ри-рам". Новата версия е в съвсем разл...
Детският радио хор на БНР направи уникален кавър на песента на Металика "Nothing else matters". Хористки изпълниха солови партии на флейта и маримба....
София. След като обиколи социалните мрежи и за часове натрупа десетки хиляди гледания, сръбският кавър на "Видимо доволни" на Криско и Мария Илиева бе...
София. Лили Иванова отново обира реакции от "Осана" до "Разпни го". Този път заради кавъра на английски на старата градска песен "Белите манастири", к...