Аксел Руди Пел към БГ феновете: Rock on! (ВИДЕО)
Прочутият китарист Аксел Руди Пел се обърна към българските фенове като в специално видео заяви, че няма търпение да излезе пред тях по време на Кавар...
Следете всички новини, анализи и коментари за Каварна Рок Фест 2016. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Прочутият китарист Аксел Руди Пел се обърна към българските фенове като в специално видео заяви, че няма търпение да излезе пред тях по време на Кавар...
Легендарният китарист Axel Rudi Pell с бандата си ще оглави първата вечер на Каварна рок фест 2016, който се организира от Loud Concerts и Община Кава...
Легендарната шведска метъл група Therion потвърди участието си на Каварна Рок Фест 2016, който се организира от Loud Concerts и община Каварна. Те ще...
Avantasia и Myrath ще свирят на Каварна Рок Фест 2016 на 3 юли. Новината обяви в ефира на Z-Rock кметът на Каварна Нина Ставрева. Loud Concerts и общ...