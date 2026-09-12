Кметъла се подготвя за Джулая
Верен на традицията рок - кметът Цонко Цонев и тази година организира посрещането на първия изгрев на юлското слънце на Камен бряг. Джулая вече е ембл...
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Верен на традицията рок - кметът Цонко Цонев и тази година организира посрещането на първия изгрев на юлското слънце на Камен бряг. Джулая вече е ембл...
Организаторите на 10-ото юбилейно издание на фестивала Каварна рок отправят призив към феновете на твърдата музика, да се включат в кръводарителска ак...
Добрич. Бутилки с уникално вино са подготвили като изненада организаторите на най-голямото рок събитие - "Каварна рок 2014" за бандите, които тази год...