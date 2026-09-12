Три легенди на театъра с маски в Сатирата
Катя Паскалева, Константин Коцев и Васил Попов се наредиха до колегите си
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Катя Паскалева, Константин Коцев и Васил Попов се наредиха до колегите си
Хайтов първо не я искал
Дебютира в театъра на 7 – като момченце в самодеен спектакъл за партизани
Съюзът на артистите подреди в градинката "Кристал" изложба в чест на звездата
Топ актьорът става отец Ередия в инфарктен момент, трябвало да играе Джордж
Катя беше като магичен облак в небето, каза Мария Статулова
Картина на Катя Паскалева
Благотворителна вечер в памет на Катя Паскалева организират нейни съученици в Перник. Целта е да се наберат средства за направата на барелеф на голям...
Прекрасни портрети на Катя Паскалева от Златю Бояджиев и Георги Божилов-Слона вълнуват в НДК. В Мраморното фоайе беше открита експозиция, в която има...
Творбата на Георги Тошев и Ема Константинова може да се види на 26 ноември в кино "Люмиер" Лентата "Катя Паскалева. Последната роля" ни разкрива неп...