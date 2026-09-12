Всичко за Катунци

Следете всички новини, анализи и коментари за Катунци. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Моят град Любопитно
Милионер в Катунци

Милионер в Катунци

Инвестира 20 млн. лв. в производството на медицински консумативи Фабрика за медицински консумативи ще заработи в санданското село Катунци до средата...

10 октомври | 6:30
0 коментара
25653