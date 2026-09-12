Кметове избират гардове на лозята край Катунци
Кметове на населените места в района край санданското село Катунци организират охрана на хилядите лозови декари. Управниците събират доброволци сред м...
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Кметове на населените места в района край санданското село Катунци организират охрана на хилядите лозови декари. Управниците събират доброволци сред м...
Районният съд в Сандански осъди на 5 години затвор Никола Манчев от София, станал известен като Стрелеца от Катунци. Прозвището си получи при опит да...
Инвестира 20 млн. лв. в производството на медицински консумативи Фабрика за медицински консумативи ще заработи в санданското село Катунци до средата...
Трябва да се мисли за публично - частно партньорство с общината, смята управникът на с. Катунци Да имат свой винпром, за да не им извиват ръцете тър...
Катунци. Никола Ангелов Манчев, който стана известен като Стрелеца от Катунци, остава зад решетките. Районният съд в Сандански наложи на столичанина н...
Благоевград. Никола Ангелов Манчев, който спря кола в село Катунци и стреля по пътуващите в нея, остава зад решетките. Прокуратурата му наложи най-теж...
Благоевград. Граничари се включиха в опазването на хилядите декари земеделски земи в района на санданското село Катунци и съседните селища. Това стана...
Благоевград. 33-годишният Мариян Ж. от село Катунци се простреля с въздушна пушка в дома си и почина на място. Това съобщи информационният сайт struma...
Благоевград. Граничари се включиха в опазването на хилядите декари земеделски земи в района на санданското село Катунци и съседните селища. Това стана...
Благоевград. Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) конфискува имоти на обща стойност 959 685 лева. Те са собственост на Спас...