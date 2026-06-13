За първи път жена оглави в. "Гардиън"
За първи път жена оглави 200-годишния британски вестник "Гардиън", съобщиха местните медии. Това е Катрин Уайнър, която работи в изданието от 1997 г....
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За първи път жена оглави 200-годишния британски вестник "Гардиън", съобщиха местните медии. Това е Катрин Уайнър, която работи в изданието от 1997 г....