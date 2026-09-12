Голямо верижно меле на пътя, има загинал
ПТП-то е станало на километър след Бяла, посока Бургас
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ПТП-то е станало на километър след Бяла, посока Бургас
Симона Радева му е осигурявала "полицейски чадър"
24-годишна жена се бори за живота си след катастрофа на автомагистрала „Тракия", съобщиха от пресцентъра на полицията в Пловдив. Инцидентът е станал в...
София. Линейка с пациент 15-годишно момиче катастрофира тежко в столицата късно снощи. Инцидентът се е случил близо до мола на бул. "Александър Стамбо...
Пет кораба са се ударили в река Дунав, съобщава бТВ. Инцидентът е станал близо до хърватския град Алмаш, пише хърватският вестник "Дневник". И уточняв...