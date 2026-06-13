Животът на 3 зодии се обръща на 180 градуса. Лятото на промените
Комбинацията от огнената смелост на Марс в Овен, ретроградния Плутон във Водолей и слънчевото затъмнение на 12 август чертае сцена на трансформации
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Комбинацията от огнената смелост на Марс в Овен, ретроградния Плутон във Водолей и слънчевото затъмнение на 12 август чертае сцена на трансформации