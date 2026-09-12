Всичко за Касов Бон

Следете всички новини, анализи и коментари за Касов Бон. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Бизнес Общество Любопитно
Горещ телефон на касовия бон

Горещ телефон на касовия бон

Телефон за жалби ще се появи върху касовите бележки, които получаваме при пазаруване. Така хората ще могат веднага да подават сигнали до Комисията за...

29 декември | 23:05
0 коментара
12109