Kaufland с нова стъпка към еврото от днес
Компанията има пълна готовност за въвеждането на еврото във всички магазини
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Компанията има пълна готовност за въвеждането на еврото във всички магазини
Депутатите направиха ключова поправка
Променят наредбата за фискалните устройства
Касов бон ще се предоставя на клиента чрез изпращане на електронния му адрес
Кога може да не платим за дадена услуга
Телефон за жалби ще се появи върху касовите бележки, които получаваме при пазаруване. Така хората ще могат веднага да подават сигнали до Комисията за...
Мариета Красимирова вече има колекция от 12 сертификата за умни идеи
София. Автоматите за кафе, напитки, сандвичи и дребни стоки (вендинг машини) няма да издават касови бележки на хартия при покупки от тях. Но когато пл...