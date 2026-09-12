Кой влиза в "Островът на стоте гривни"
Забележителна личност
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Забележителна личност
Жесток инцидент по време на снимки
Очаква се прокуратурата да му повдигне обвинение
Често му се налага да играе мутра Райчо Василев с роля в „Механикът: Възкресението". Така българинът нашумя у нас покрай премиерата на филма с Джейсъ...
Явор имаше много причини да живее и той го правеше достойно. Това каза в сутрешния блок на bTV приятелка на каскадьора Явор Кехайов, коментирайки спек...
На 36 години почина каскадьорът Явор Кехайов, информира бТВ. Кехайов, родом от София, е син на известния каскадьор Димитър Кехайов. През 2002 година...
Наричат Ник Уаленда "Краля на ходенето по тънко въже". На 24 юни професионалният каскадьор осъществява голямата си мечта - да премине над Гранд каньон...