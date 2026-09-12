Разкритие. Касияс се развел заради секси българка
29-годишна българка седи в основата за раздялата
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29-годишна българка седи в основата за раздялата
Икер Касияс се оттегля в заслужена почивка
Вратарят благодари от сърце на съотборниците си
Икер Касияс иска да оглави испанската федерация
5 месеца след като получи инфаркт вратарят бе картотекиран отново в Порто
Още не съм решил дали ще се върна на терена, заяви Касияс
Касияс е в болница, няма опасност за живота му
Икер Касияс счупи още един от рекордите в Шампионската лига. "Порто" победи "Макаби" Тел Авив с 2:0, а капитанът на испанския национален отбор записа...
Напускането на Икер Касияс от "Реал" се оказа по-заплетено и от турски сериал. След 25 години вярна служба на "белите" сега той е футболист на "Порто"...
Легендата на "Реал" (Мадрид) Икер Касияс се раздели с клуба на сърцето си през сълзи на специална пресконференция, която се състоя днес. След 25 годин...
Милано. Милан преговаря с Икер Касияс. Това съобщи електронното издание на вестник "Спорт" sport.es. Договор за 6 месеца под наем предлагат италианцит...