Всичко за Касияс

Следете всички новини, анализи и коментари за Касияс. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Спорт
Касияс счупи още един рекорд

Касияс счупи още един рекорд

Икер Касияс счупи още един от рекордите в Шампионската лига. "Порто" победи "Макаби" Тел Авив с 2:0, а капитанът на испанския национален отбор записа...

21 октомври | 18:35
0 коментара
4114