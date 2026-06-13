Кашоните, стреснали Русе, се оказаха празни
Два празни кашона стреснаха русенци. Оказа се, че заплаха за тях няма. Малко след 10,30 ч. специалисти от варненското поделение на ДОТИ ги взривиха на...
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Два празни кашона стреснаха русенци. Оказа се, че заплаха за тях няма. Малко след 10,30 ч. специалисти от варненското поделение на ДОТИ ги взривиха на...
Отцепиха центъра на Русе заради съмнения за бомба. Тази сутрин там са открити странни кашони, изоставени пред вход на банка. Хората от входа над нея с...
Искаме работа, но как да отидеш на интервю некъпан, питат хората без покрив Свикнали сме те да бъдат подробност от пейзажа, която лесно се пренебрегв...
Осемнадесет колетни пратки, голяма част от които съдържащи козметика на голяма компания, са откраднати от централната поща в Стара Загора. Това съобщи...