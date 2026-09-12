Култово предаване остана без пари! Как изпразниха касата
Какво се случва в Сделка или не
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Какво се случва в Сделка или не
88 лекарства, които здравната каса досега е покривала, занапред няма да се реимбурсират. Причината е, че за тях не е договорена отстъпка с производите...
Разходите за артрит скочили 4 пъти за 4 г. През 2014-а само 13 компании са дали отстъпки за 24 продукта за домашно лечение Парите за здравеопазване...
Касата намали цените на медицинските изделия, но на някои места напълно символично. Това показват резултатите от договарянето на фонда, които са публи...
София. Само за един месец просрочените задължения на болниците са се увеличили с 4 млн. лв. Това показва справка на здравното министерство. 401 млн....
С три месеца здравната каса бави част от парите на болниците. За това алармира шефът на "Св. Ив. Рилски" д-р Дечо Дечев. Надлимитните средства за март...
Трябва ли онколекарствата да се върнат под шапката на Министерството на здравеопазването? Може ли НЗОК да си извоюва по-големи отстъпки от фармацевтич...