Наш пилот с огромен успех на световните картинг серии
Никола Цолов победи на пистата в Лонато
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Никола Цолов победи на пистата в Лонато
Републиканския шампионат по картинг се проведе в събота и неделя на Писта "Пауталия" в Кюстендил. Надпреварата беше в 4 класа - Мини БГ, Мини, Рот...
Михаил Александров вдигна купата в София Картинг Ринг "Лудогорец" покачи адреналина дни преди решителния мач с молдовския Мислами в Шампионската лига...
Златните момичета от ансамбъла ни ще се пуснат в уникално картинг състезание, което е съпътстваща част от традиционния благотворителен търг на Дарик р...
Ивайло Дончев от Сливен е новата ни надежда в картинга. Само година след своя дебют, 25-годишният състезател, преодолявайки редица организационни, фин...
Интересен тиймбилдинг предложи на футболистите в "Барселона" треньорът Луис Енрике. В петък сутринта той изненада отбора, като го заведе на картинг. В...
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Васко Василев посрещна рождения си ден в Лондон
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