Връщат към живот красив ски курорт край Благоевград
Кметът на Благоевград Илко Стоянов посети зоната в местността „Бодрост“
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Кметът на Благоевград Илко Стоянов посети зоната в местността „Бодрост“
Изграждат кръгово кръстовище в центъра Община Благоевград е в напреднали преговори с Българо-американската кредитна банка, за да стане едноличен собс...
Община Благоевград иска да стане собственик на ски зона „Бодрост - Картала" в Рила планина. Новината съобщи кметът Атанас Камбитов. Развитието на зимн...
Ски-бегачите на Сапарева баня и Самоков спечелиха всички титли в ски-бягането на завършилия днес в местността Картала над Благоевград ІІІ олимпийски...
Повече от 300 деца ще стартират в третото издание на зимния младежки олимпийски фестивал в местността "Картала" край Благоевград. Надпреварата е на 6...
Стотици хора се включиха в игрите и забавленията на „Зимно предизвикателство 2015" , организирано от община Благоевград в зимния ски парк „Картала". П...