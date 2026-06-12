Абди с дебютен гол за "Левски" срещу украинци
"Левски" завърши 3:3 срещу украинския "Карпати" Лвов в последната си контрола от подготвителния лагер в Анталия. Дебютен гол за селекцията на Стойчо...
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"Левски" завърши 3:3 срещу украинския "Карпати" Лвов в последната си контрола от подготвителния лагер в Анталия. Дебютен гол за селекцията на Стойчо...