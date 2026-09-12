Хасан и Ибрахим търсят спонсори за концерта си в Карнеги Хол

27 хил. долара са нужни на Хасан и Ибрахим, за да могат да свирят през май на сцената в Карнеги Хол в Ню Йорк, където ги очакват. Семейство Игнатови т...