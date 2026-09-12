Николай от Русе свири джаз в "Карнеги хол"
На Коледа момчето-чудо е поканено в операта "Бастилията" в Париж 14-годишният Николай Димитров ще стъпи за втори път на сцената на "Карнеги хол" в Ню...
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На Коледа момчето-чудо е поканено в операта "Бастилията" в Париж 14-годишният Николай Димитров ще стъпи за втори път на сцената на "Карнеги хол" в Ню...
Снимката от залата, направена от бащата въпреки забраната
Хасан и Ибрахим с консула Люцканов и актрисата Боряна Павлова, техен гид в Ню Йорк
27 хил. долара са нужни на Хасан и Ибрахим, за да могат да свирят през май на сцената в Карнеги Хол в Ню Йорк, където ги очакват. Семейство Игнатови т...
Пианистите спечелиха конкурс за легендарната зала Пианистите от Шумен Хасан и Ибрахим Игнатови ще свирят на легендарната сцена в "Карнеги хол" в Ню Й...
Малките пианисти Йоанна Делимаркова и Николай Димитров от Русе покориха Ню Йорк Младите пианисти Йоана Делимаркова, на 12, и 13-годишният Николай Дим...
Талантливи деца от Училището по изкуствата в Русе - Йоана Делимаркова и Николай Димитров, ще имат две изяви в Ню Йорк. На 29 ноември младите пианисти...
Събират $5000 за Десислава, за да свири в Карнеги хол