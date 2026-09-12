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Фурор в "Карнеги хол"

Фурор в "Карнеги хол"

Малките пианисти Йоанна Делимаркова и Николай Димитров от Русе покориха Ню Йорк Младите пианисти Йоана Делимаркова, на 12, и 13-годишният Николай Дим...

07 декември | 20:10
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