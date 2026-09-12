Кобрата ще се боксира на 17-и октомври в Карлсруе
Ден след като от "Зауерланд" бяха принудени да отменят боксовата зала по случай 35-ата си годишнина в Берлин, поради контузии на някои участници, от п...
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Ден след като от "Зауерланд" бяха принудени да отменят боксовата зала по случай 35-ата си годишнина в Берлин, поради контузии на някои участници, от п...
Донков и бившия немски национал и настоящ спортен директор на "Ройтлинген" Маурицио Гаудиньо ликуват след победата над "Карлсруе"
Карлсруе. Илиян Мицански изригна с два гола в германската Втора Бундеслига. Българският нападател вкара първото и третото попадения за "Карлсруе" при...