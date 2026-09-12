С Карлос Саура във вихъра на танца
Утре вечер Домът на киното предлага среща с новата творба на прочутия испанец Документалната му лента "Аржентина" показва най-добрите майстори на Зон...
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Утре вечер Домът на киното предлага среща с новата творба на прочутия испанец Документалната му лента "Аржентина" показва най-добрите майстори на Зон...
София. Улиците на Ню Йорк, които бяха построени в родния Киноцентър срещу няколко милиона долара, удивиха Карлос Саура. Световноизвестният режисьор бе...
Легендарният испански режисьор Карлос Саура остана очарован от цветята и аплаузите, с които го посрещнаха вчера феновете му в аулата на НАТФИЗ "Кръсть...
Антонио остави отпечатък на десницата си в НДК
София. XX-то издание на Седмицата на испанското и ибероамериканското кино ще се проведе от 12 до 16 юни в Зала „Люмиер" на Националния дворец на кул...
София. Двама световноизвестни испански артисти ще се прегърнат през следващата седмица в София. Големият режисьор Карлос Саура идва в столицата ни, за...