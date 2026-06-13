Почина основателят на веригата "Билла"
Основателят на веригата хипермаркети "Била" Карл Влашек почина в неделя в австрийския град Грац на 97-годишна възраст, съобщи "Блумбърг". Богаташът б...
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Основателят на веригата хипермаркети "Била" Карл Влашек почина в неделя в австрийския град Грац на 97-годишна възраст, съобщи "Блумбърг". Богаташът б...