Правим карго-център между Европа и Азия край Стара Загора
Проектът за изграждане на карго-център на старозагорското летище е в управленската програма на правителството и ако се реализира ще стане транспортна...
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Проектът за изграждане на карго-център на старозагорското летище е в управленската програма на правителството и ако се реализира ще стане транспортна...