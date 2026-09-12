Каракачаните разлюляха за 24-и път Карандила
Мъже в каракачански носии изпълняват традиционно хоро
Следете всички новини, анализи и коментари за Каракачани. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Мъже в каракачански носии изпълняват традиционно хоро
Близо 1000 каракачани от България и Гърция се събраха в местноста Карандила над Сливен за своя 24-и национален събор. "Правим това събиране заради на...
Сливен. Федерацията на културно-просветните дружества на каракачаните в България организира Двадесет и втория Национален събор на каракачаните у нас....