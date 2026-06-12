Карачанаков дебютира за Ботев с голов пас
"Канарчетата" победа Локо Горна Оряховица с 2:0 в контрола
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"Канарчетата" победа Локо Горна Оряховица с 2:0 в контрола
Крилото подписа договор за 2,5 години
Мъката в "Ботев" няма край. Пловдивският славен тим падна 0:2 от "Славия" в София в първи мач от кръга. Голове на Ивайло Димитров и резервата Жереми М...
Избягалият от ЦСКА Антон Карачанаков се забърка в скандал и с мениджъра си Лъчо Танев. Талантът се оплака чрез Фейсбук, че вместо да го продаде в испа...