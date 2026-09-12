За кутия цигари! Изверги пребиха безпомощен пенсионер
Съседи на възрастния мъж разказаха, че домът му е бил опожарен преди година
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Съседи на възрастния мъж разказаха, че домът му е бил опожарен преди година
100 души се събраха в ловната база на Карабунар
Над два тона нелегална ракия, предлагана за незаконна продажба, откри мобилна митническа група в пазарджишкото село Карабунар. Митническите служители...