Хванаха саудитски принц с 2 тона каптагон
Ливан направи един от най-големите удари срещу наркотрафика в историята си. Службите за сигурност на летището в Бейрут заловиха два тона каптагон на т...
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Ливан направи един от най-големите удари срещу наркотрафика в историята си. Службите за сигурност на летището в Бейрут заловиха два тона каптагон на т...
Каптагонът – наркотик, който джихадистите от "Ислямска държава" използват масово, за да придобият издръжливост и за да не изпитват страх, е разработен...
Централната служба за борба с наркотиците в Ливан е арестувала организирана престъпна група, която е наела български химик да произвежда каптагон на х...