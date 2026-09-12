Капризите на времето. Нова изненада
Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в София - около 11°
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Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в София - около 11°
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Ставам все по-капризен
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Ерос Рамацоти пее божествено, но никак не е капризен човек, казват от екипа му. Преди концерта си в неделя в "Арена Армеец" той е поискал единствено...
Europe закусват с еко прибори, Gothard залагат на италиански деликатеси за Kavarna Rock 2014 Добрич. В навечерието на тазгодишното издание на рок фес...