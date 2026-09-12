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Глезят Ерос с телешки стек

Глезят Ерос с телешки стек

Ерос Рамацоти пее божествено, но никак не е капризен човек, казват от екипа му. Преди концерта си в неделя в "Арена Армеец" той е поискал единствено...

24 септември | 22:00
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