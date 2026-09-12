Мъж с необичаен начин за придвижване в Сан Диего
Причината е наводнение
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Причината е наводнение
Канунистът се стяга за гонка с идола си в Рио От една седмица насам България е волейбол. Има обаче и такива момчета и момичета, които са захвърлили т...
България има своята световна шампионка на 200 м едноместно кану. Станилия Стаменова спечели финала в дисциплината на първенството в Милано. Нашето мом...
22 г. след успеха в Барселона Николай Бухалов върти фитнес в Пловдив Даваха по 1500 долара на медал и "Рено 19", спомня си легендарният кануист Нико...
Българката Станилия Стаменова спечели европейската титла на едноместно кану на 200 метра на Европейското първенство в германския град Бранденбург, съо...
Дуисбург. Българката Станилия Стаменова зае второто място на финала на 200 метра едноместно кану за жени на световното първенство в Дуисбург (Германия...