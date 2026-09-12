Възможно ли е? Как търговци на пазара ни мамят с кантара
Понятие спекула няма, то обобщава непазарни практики
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Понятие спекула няма, то обобщава непазарни практики
Традицията започва в началото на 1900
Предложението е санкцията да стане от 200 до 400 лв. за физически лица и между 300 и 800 лева за еднолични търговци
Данните са на Маркет линкс
Двамата си крещят на кантара, влиза охрана
Ако човек премерва теглото си два пъти седмично през коледните празници, не само че няма да напълнее, но може дори и да отслабне...
Със свада и скандали приключи тегленето на кантара преди утрешния боксов мач между българина Кубрат Пулев и британеца Дерек Чисора. Двамата ще изляза...
В хубавия и слънчев Гергьовден стотици добричлии се стекоха в етнографската къща, чиито порти от сутринта са отворени. По традиция и тази година етног...
Хамбург. Кубрат Пулев е с половин килограм по-тежък от световния шампион Владимир Кличко. Това показа кантарът преди утрешния двубой между двамата в Г...