Серафим става светец на два народа (ОБЗОР)
Обявиха владиката за Софийски чудотворец, славим паметта му на 26 февруари Руската и българската църква канонизирахаархиепископа Архиепископ Серафим...
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Обявиха владиката за Софийски чудотворец, славим паметта му на 26 февруари Руската и българската църква канонизирахаархиепископа Архиепископ Серафим...
Две църкви обединиха усилия за прославлението на владиката Архиерейски събор на Руската православна църква ще се проведе днес и утре в Москва. Един о...
Папа Франциск извърши първата канонизация на американска земя. Първият папа латиноамериканец обяви за светец католически мисионер от XVIII век. Церемо...
Рим. Днес Папа Франциск официално обяви Йоан XXIII и Йоан Павел II за светци на церемонията по канонизиране в Рим, съобщават световните агенции. „Ние...
20 000 подписа за канонизирането на избитите от Сюлейман паша българи събраха тамплиерите