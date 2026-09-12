Всичко за Канонизиране

Следете всички новини, анализи и коментари за Канонизиране. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Свят
Канонизират дядо Серафим

Канонизират дядо Серафим

Две църкви обединиха усилия за прославлението на владиката Архиерейски събор на Руската православна църква ще се проведе днес и утре в Москва. Един о...

02 февруари | 6:45
0 коментара
21629