Стартира кандидатстудентската кампания в НАТФИЗ
220 първокурсници ще бъдат приети тази година в 27 бакалавърски и магистърски програми
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220 първокурсници ще бъдат приети тази година в 27 бакалавърски и магистърски програми
Приключва втората кандидатстудентска сесия за учебната 2019/2020 година в СУ
Благоевград. Стана ясна кандидатстудентска кампания за 2014 г. в Югозападния университет "Неофит Рилски" в Благоевград. За разлика от последните някол...
Университетът ще получи 2 млн. лева за общежитие
Велико Търново. Нова методика и промяна в системата на държавното финансиране на висшите учебни заведения поиска ректорът на Великотърновския универс...