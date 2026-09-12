Сливен би Ямбол по кандидати за кмет
Сливен победи съседен Ямбол по кандидати за кмет на община. Под Сините камъни за кметското кресло споряд общо 15. В Ямбол кандидатите са 11. В Сливен...
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Сливен победи съседен Ямбол по кандидати за кмет на община. Под Сините камъни за кметското кресло споряд общо 15. В Ямбол кандидатите са 11. В Сливен...
Само четирима от над 10-те кандидати за кметове на община Благоевград участваха в организираната от КНСБ – Благоевград среща преди старта на предизбор...
Прилагането или неспазването на нормите за прозрачност в управлението става средство за привличане на избиратели Дни преди официалния старт на пре...
С амбицията отново в община Лъки местното самоуправление да се ръководи от социалист влиза в предизборната кампания общинската организация на БСП. Н...
В област Монтана ГЕРБ издига кандидати за кметове във всички общини, съобщи председателят на националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов....