Важно решение за кандидат-студентските изпити
Те ще бъдат присъствени
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Те ще бъдат присъствени
Желаещите да учат в спортната академия са с 15 процента повече
Ловеч. Повече студенти ще бъдат приети по приоритетни науки, след като на изнесеното си заседание в Ловеч правителството одобри размера на приема за в...
Благоевград. Кандидатстудентска кампания 2014 г. в Югозападния университет "Неофит Рилски" стартира на 07 април. Тогава започна приемът на документи з...
София. Кандидат-студентите по журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски" ще пишат по темата "Отнесени от прехода". Тя беше изтеглена...
София. От понеделник започва записването за явяване на матури. Абитуриентите трябва да подадат заявления за допускане до изпит най-късно до 21 март....
София. Софийският университет "Св. Климент Офридски" обяви допълнителен държавен прием за 219 незаети места след третото класиране на кандидат – студе...
Благоевград. Кандидатстудентска кампания преди Коледа организира Югозападния университет “Неофит Рилски". Предварителните изпити за академичната 2013/...