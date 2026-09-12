Скатов вече е в базовия лагер под Канчендзьонга
Българинът вървял 40 часа без да спре
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Българинът вървял 40 часа без да спре
Иван Томов атакува Лхотце
Осемхилядникът е под №7 за българският алпинист
Когато планината реши да те допусне, ще успееш, каза алпинистът веган
Българският алпинист Боян Петров е достигнал на 100 м от третия по височина връх в света Канчендзьонга (8586 м). Атакувайки сам от 9 май, Боян е успя...