Удариха базата на "канарчетата"
Неочакван разход изникна вчера пред шефовете на "Ботев". Трябваше да вадят пари за нови транспаранти, каквито красят външните стени на базата в Комате...
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Неочакван разход изникна вчера пред шефовете на "Ботев". Трябваше да вадят пари за нови транспаранти, каквито красят външните стени на базата в Комате...
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