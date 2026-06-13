"Канарчетата търсят 4 млн. за стадиона
Ръководството на "Ботев" пробва да счупи рекорд и даде брифинг от 1 час и 20 минути. За този период обаче се чуха само 2-3 конкретни неща. Основното е...
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Ръководството на "Ботев" пробва да счупи рекорд и даде брифинг от 1 час и 20 минути. За този период обаче се чуха само 2-3 конкретни неща. Основното е...