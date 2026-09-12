Манолова сезира ДАНС за каналджийство и деца бежанци
Омбудсманът Мая Манолова обяви, че ще сезира ДАНС за каналджийство. Националният защитник обясни, че проверки на институцията установили, че непридруж...
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Омбудсманът Мая Манолова обяви, че ще сезира ДАНС за каналджийство. Националният защитник обясни, че проверки на институцията установили, че непридруж...
Двама перничани са привлечени като обвиняеми за каналджийство. Мъжете са на 34 и на 41 години. По-възрастният от тях е познат на полицията с шофиране...
Заместник-председателят на ДАНС Олег Петков заяви, че на брифинг в МВР днес, че служител на агенцията се е занимавал с изнасяне на оперативна информац...
Главният прокурор Сотир Цацаров заяви, че са задържани 46 лица като част от съвместна операция на територията на цялата страна, организирана от ДАНС,...
Двама каналджии, превозващи 13 чужденци, са арестували пернишки полицаи, заедно с колите им. Задържаните в полицейския арест шофьори са от София и...
"Ще настоявам в спешен порядък да бъдат разгледани законодателните промени, които да регламентират възможно най-високи санкции срещу трафикантите, съи...