Оперират Меси днес
Звездата на "Барселона" Лионел Меси ще бъде опериран днес. Причината са камъни в бъбреците, информират медиите в Испания. Аржентинският национал е по...
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Звездата на "Барселона" Лионел Меси ще бъде опериран днес. Причината са камъни в бъбреците, информират медиите в Испания. Аржентинският национал е по...
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер отложи своята визита в Киев. Причината е здравословен проблем. Украйна e първата държава извън Е...