Всичко за Камъни В Бъбреците

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Оперират Меси днес

Оперират Меси днес

Звездата на "Барселона" Лионел Меси ще бъде опериран днес. Причината са камъни в бъбреците, информират медиите в Испания. Аржентинският национал е по...

09 февруари | 8:14
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