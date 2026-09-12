Отложиха екстрадирането на трафиканта от Лом
Окръжният съд в Монтана отложи за 17 септември делото за екстрадиция на 32 годишния Цветан Цветанов от Лом, заподозрян за смъртта на 71 бежанци, откри...
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Окръжният съд в Монтана отложи за 17 септември делото за екстрадиция на 32 годишния Цветан Цветанов от Лом, заподозрян за смъртта на 71 бежанци, откри...
Неуправляем камион прекоси на зиг-заг целия град Ябланица, като помита пътни знаци, постройка и стълб. Като по чудо пострадали няма. Целият инцидент е...
Очаква се днес съдът в Лом да гледа мярката на Методи Георгиев - Крика, който бе задържан у нас по подозрения, че има връзка със смъртта на 71 бежанци...