Оркестър на Камерна опера кани на „ВИНО КАНТАБИЛЕ“
Артистичният проект ще се реализра на 20 юни в ГХГ
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Артистичният проект ще се реализра на 20 юни в ГХГ
Оркестър на Камерна опера–Благоевград и ученици от класа по цигулка на проф. Марио Хосен с концерт в Градска художествена Галерия
Концертът ще се състои на 23 април от 18 часа в зала "22 септември"
Благоевградски ценители на хубавата музика пяха и танцуваха две поредни вечери заедно със солистите на Камерна опера - Благоевград. Концертът „Симфони...
Благоевград. Камерна опера - Благоевград ще зарадва почитателите на класическата музика в Благоевград с концерт на 16 април. Спектакълът ще бъде посве...
Благоевград. Камерна опера - Благоевград зарадва любителите на класическата музика с концерт в съботния ден. Музикантите изпълниха арии и симфониети и...
Благоевград. Камерна опера - Благоевград ще зарадва любителите на класическата музика с два концерта. Изявите на музикантите ще са на открито. Концерт...
Благоевград. Носителят на „Аскеер" Петър Радевски е временно изпълняващ длъжността директор на Камерна опера - Благоевград. Той встъпи в длъжност в по...
Благоевград. „Царицата на чардаша" превзе благоевградската сцена и публика. Заради големия интерес студентите ще играят отново днес от 18.00 часа в Ка...