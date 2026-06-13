Лошото момче на органа свири с ръце и крака в НДК
Виртуозният изпълнител зад уникалния си дигитален орган
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Виртуозният изпълнител зад уникалния си дигитален орган
Камерън Карпентър показа уникалния си дигитален орган, конструиран лично от него
"Лошото момче на органа" Камерън Карпентър, пристига за първи път у нас и ще изнесе уникален концерт в зала 1 на Националния дворец на културата на 14...