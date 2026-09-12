Подпалвачът от Враца побеснял заради паяк
Той беше паркирал на спирката. Закачихме автомобила и той пристигна...
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Той беше паркирал на спирката. Закачихме автомобила и той пристигна...
Новината потвърди президентът Каменов
„Изнудват ме и ме рекетират за пари и ме заплашват, че ако не си платя, аз също ще пострадам, или мои колеги. Преди Нова година беше пребита моя служи...
Враца е сбор от провалени европроекти. Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков по време на пресконференция с кандидата на ГЕРБ за кмет на...
София. "Притеснително е, че ми се отправят заплахи за прокуратура, без да се знае за какво". Това каза пред журналисти в парламента бившият председате...