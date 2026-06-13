Призоваха по радио изчезналата Камелия от Видин да се обади
"Ками, ако ме чуваш, обади се. Обади се на приятелка, на близък, на когото вярваш!" Така директорката на професионалната гимназия по туризъм „Михалаки...
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"Ками, ако ме чуваш, обади се. Обади се на приятелка, на близък, на когото вярваш!" Така директорката на професионалната гимназия по туризъм „Михалаки...
Изчезналата 15-годишна Камелия от Видин е искала да отиде при баща си в Испания. Това каза в ефира на Нова ТВ майка й Валя Въкова. Притеснената майка...