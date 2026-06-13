Десетки бягаха в полумараатон край Камчия
Десетки се включиха в бягането по най-дългия плаж в България – полумаратон „Камчийски пясъци", организиран в неделя разградския клуб за приключенски с...
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Десетки се включиха в бягането по най-дългия плаж в България – полумаратон „Камчийски пясъци", организиран в неделя разградския клуб за приключенски с...
Клуб „Зелена стъпка" е организатор на първия български пясъчен полумаратон „Камчийски пясъци". Той ще се проведе на 31 май по най-дългата плажна ивица...