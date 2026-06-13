Следователите бесни! Искат Иво Мирчев да се извини за клеветите
Език на омразата се използва от политик, който не за първи път си позволява да уронва престижа на български магистрати, пише в декларация
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Език на омразата се използва от политик, който не за първи път си позволява да уронва престижа на български магистрати, пише в декларация
НПО-о да се въздържа от политика, писа Камарата до посланиците на САЩ и страните от ЕС